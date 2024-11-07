ابطال حزب الله يستهدفون العدو الصهيوني عند الاطراف الشرقية لبلدة مارون الراس للمرة السادسة

🔻بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (36):

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‌‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:20 من مساء اليوم الأربعاء 6-11-2024 تحركًا لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس للمرّة السادسة، بصليةٍ صاروخية.‏

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 06-11-2024‏

‏03 جمادى الأولى 1446 هـ

#أولي_البأس