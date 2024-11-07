ابطال حزب الله يستهدفون العدو الصهيوني عند الاطراف الشرقية لبلدة مارون الراس للمرة السادسة

🔻بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (36):
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:20 من مساء اليوم الأربعاء 6-11-2024 تحركًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس للمرّة السادسة، بصليةٍ صاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الأربعاء 06-11-2024
03 جمادى الأولى 1446 هـ
#أولي_البأس
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