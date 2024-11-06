سوريا - لبنان - فلسطين

الشيخ نعيم قاسم: نتنياهو يهدف لاحتلال لبنان وإنهاء وجود حزب الله


أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لاحتلال لبنان وانهاء وجود حزب الله، إذ ذكر الشيخ نعيم قاسم في خطابه، ان "فلسطين صامدة وستنتصر رغم العدوان"، مؤكدا: "نحن أمام عدوان إسرائيلي يقول نتنياهو إنه لا يضع موعدا لنهايته لكن يضع له أهدافا". وتابع، "عملية طوفان الأقصى أوجدت مسارا جديدا يختلف عما كان عليه واقع المنطقة"، مشددا على ان "نتنياهو يهدف لاحتلال لبنان وإنهاء وجود حزب الله".

وأشار الأمين العام لحزب الله: "كنا نتوقع أن تحدث الحرب لذا استعددنا لها ونحن في حالة دفاعية لمواجهتها"، موضحا: "نحن الآن في حالة دفاعية لمواجهة العدوان وأهدافه التوسعية".

كما قال، "المقاومون والحزب يحملون عقيدة إسلامية صلبة تقف مع الحق والعزة والكرامة"، مؤكدا: "كل المقاومين لدينا استشهاديون لا يهابون الموت"، لافتا الى: "هيأنا استعدادات وإمكانات وسلاح وقدرات وتدريب لمواجهة العدو".

وبيّن الشيخ قاسم، ان "العدو لديه قدرات جوية كبيرة تعطيه قوة ترتبط بإمدادات لا نهاية لها من أمريكا"، مؤكدا ان "شيء واحد سينهي هذه الحرب هو ساحة المعركة".

وشدد على ان "هذه الحرب ليست قابلة لأن يربح فيها الإسرائيلي، لانه لدينا عشرات الآلاف من المقاومين المدربين القادرين على مواجهة العدو ولا يوجد مكان في إسرائيل ممنوع عن الطائرات والصواريخ".

وأضاف الأمين العام لحزب الله: "سنجعل العدو يسعى إلى المطالبة بوقف العدوان"، موضحا ان "العدو خاسر في الميدان وهذا سيمنعه من تحقيق أهدافه".

وأكد، "خيارنا الحصري هو منع الاحتلال من تحقيق أهدافه والمقاومة قوية بإرادتها وباستمرارها رغم فارق الإمكانات العسكرية مع العدو"، مؤكدا: "لا يمكن أن نهزم فالأرض لنا والحق معنا".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أمين عام حزب الله، يحدد شرطين لمفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل
الشيخ نعيم قاسم: نتنياهو يهدف لاحتلال لبنان وإنهاء وجود حزب الله
ارتفاع حصيلة شهداء الغارة الإسرائيلية على بلدة برجا في جبل لبنان إلى 30 شهيد
اشتباكات وتظاهرات في حيفا وتل ابيب بين الشرطة ومحتجين على إقالة غالانت
فوضى عارمة في الكيان الصهيوني بعد اقالة وزير الدفاع غالانت
مشاهد توثق استهداف "حزب الله" لمواقع إسرائيلية بصواريخ "جهاد 1" و"جهاد 2"
المجرم نتنياهو يقيل وزير الدفاع المجرم يوآف غالانت
هجوم إسرائيلي يستهدف المنطقة الصناعية في القصير السورية
في ذكرى أربعينه، وزير خارجية ايران يكشف سرا من أسرار الشهيد السيد حسن نصرالله الأمنية
حزب الله يعلن تنفيذ 19 عملية ضد القوات الإسرائيلية يوم الاثنين
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك