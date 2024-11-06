الشيخ نعيم قاسم: نتنياهو يهدف لاحتلال لبنان وإنهاء وجود حزب الله

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لاحتلال لبنان وانهاء وجود حزب الله، إذ ذكر الشيخ نعيم قاسم في خطابه، ان "فلسطين صامدة وستنتصر رغم العدوان"، مؤكدا: "نحن أمام عدوان إسرائيلي يقول نتنياهو إنه لا يضع موعدا لنهايته لكن يضع له أهدافا". وتابع، "عملية طوفان الأقصى أوجدت مسارا جديدا يختلف عما كان عليه واقع المنطقة"، مشددا على ان "نتنياهو يهدف لاحتلال لبنان وإنهاء وجود حزب الله".

وأشار الأمين العام لحزب الله: "كنا نتوقع أن تحدث الحرب لذا استعددنا لها ونحن في حالة دفاعية لمواجهتها"، موضحا: "نحن الآن في حالة دفاعية لمواجهة العدوان وأهدافه التوسعية".

كما قال، "المقاومون والحزب يحملون عقيدة إسلامية صلبة تقف مع الحق والعزة والكرامة"، مؤكدا: "كل المقاومين لدينا استشهاديون لا يهابون الموت"، لافتا الى: "هيأنا استعدادات وإمكانات وسلاح وقدرات وتدريب لمواجهة العدو".

وبيّن الشيخ قاسم، ان "العدو لديه قدرات جوية كبيرة تعطيه قوة ترتبط بإمدادات لا نهاية لها من أمريكا"، مؤكدا ان "شيء واحد سينهي هذه الحرب هو ساحة المعركة".

وشدد على ان "هذه الحرب ليست قابلة لأن يربح فيها الإسرائيلي، لانه لدينا عشرات الآلاف من المقاومين المدربين القادرين على مواجهة العدو ولا يوجد مكان في إسرائيل ممنوع عن الطائرات والصواريخ".

وأضاف الأمين العام لحزب الله: "سنجعل العدو يسعى إلى المطالبة بوقف العدوان"، موضحا ان "العدو خاسر في الميدان وهذا سيمنعه من تحقيق أهدافه".

وأكد، "خيارنا الحصري هو منع الاحتلال من تحقيق أهدافه والمقاومة قوية بإرادتها وباستمرارها رغم فارق الإمكانات العسكرية مع العدو"، مؤكدا: "لا يمكن أن نهزم فالأرض لنا والحق معنا".