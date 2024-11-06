ارتفاع حصيلة شهداء الغارة الإسرائيلية على بلدة برجا في جبل لبنان إلى 30 شهيد

صرّح مراسل القناة الروسية اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة شهداء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ليل أمس بلدة برجا في الشوف محافظة جبل لبنان، إلى 30، حيث شنت مقاتلات إسرائيلية ليل أمس غارة جوية استهدفت مبنى في بلدة برجا الساحلية الواقعة على مسافة أكثر من 20 كيلومترا إلى الجنوب من بيروت.

وبيّنت وزارة الصحة اللبنانية إن عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض لا تزال مستمرة في المنطقة.

بالمقابل، تواصل القوات الإسرائيلية استهداف العديد من المناطق اللبنانية منذ 23 سبتمبر الماضي بغارات جوية مدمرة، لا سيما في جنوب وشرق البلاد، كذلك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أمس الثلاثاء، في آخر تحديث لها، إن الحصيلة الإجمالية للشهداء بلغ 3013 فيما بلغ عدد المصابين 13553 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان.