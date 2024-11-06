اشتباكات وتظاهرات في حيفا وتل ابيب بين الشرطة ومحتجين على إقالة غالانت

شهدت مدن حيفا وتل ابيب، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، تظاهرات واشتباكات بين الشرطة ومحتجين على إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.

وذكرت وسائل اعلام صهيونية أن "المئات خرجوا بتظاهرات حاشدة في مدن حيفا وتل ابيب والقدس، على خلفية قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالة غالانت من مصبه".

وأضافت الوسائل أن "هذه التظاهرات تطورت الى اشتباكات بين المحتجين وعناصر الشرطة".

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت وتعيين وزير الخارجية (يسرائيل كاتس) وزيرا للدفاع خلفا له.