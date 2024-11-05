مشاهد توثق استهداف "حزب الله" لمواقع إسرائيلية بصواريخ "جهاد 1" و"جهاد 2"

نشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" مشاهد توثق استهداف موقع الرمثا وثكنة معاليه الإسرائيلية بصواريخ "جهاد 1" و"جهاد 2".

ويظهر المقطع آلية استعداد عناصر الحزب للصواريخ قبل إطلاقها، كما يظهر إحداثيات الأهداف الإسرائيلية على الخريطة.

وأعلن "حزب الله" مسؤوليته عن استهداف مصنع للمواد المتفجرة في محيط مدينة حيفا الساحلية.

وجاء في البيان، أن مقاتلي "المقاومة الإسلامية" استهدفوا "مصنع المواد المتفجرة في الخضيرة جنوب مدينة حيفا ‏بصلية من الصواريخ النوعيّة".

وأشار البيان إلى أن هذه العملية نفذت دعما للفلسطينيين في قطاع غزة ودفاعا عن لبنان من العدوان الإسرائيلي.