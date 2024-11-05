هجوم إسرائيلي يستهدف المنطقة الصناعية في القصير السورية

أفادت مصدر صحفي في سوريا بأن عدوانا إسرائيليا استهدف المنطقة الصناعية في القصير بريف محافظة حمص.
وأشار المصدر إلى أن العدوان الإسرائيلي استهدف أيضا بعض الأبنية السكنية المحيطة بالمنطقة الصناعية في القصير.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا يزعم أنها لمكان الانفجار الناجم عن العدوان.
كما أكد رئيس مجلس مدينة القصير رامز سعدية وقوع أضرار مادية في المدينة الصناعية نتيجة عدوان الإسرائيلي. وأضاف: "لم تصلنا أي إصابة حتى الآن من جراء العدوان على مدينة القصير".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha