سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله يعلن تنفيذ 19 عملية ضد القوات الإسرائيلية يوم الاثنين


نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة"، إذ ذكر  الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية بتاريخ الاثنين 04-11-2024، أصدرت 19 بيانا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقا للآتي:

الساعة 08:30 من مساء الأحد 03-11-2024 شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ‌‏مستوطنة المنارة أصابت أهدافها ‏بدقة.

مساء أمس الأحد 03-11-2024 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي ‏في ‌‏مستوطنة نطوعة بمسيّرة انقضاضيّة أصابت هدفها ‏بدقة.

مساء أمس الأحد 03-11-2024 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي ‏في ‌‏مستوطنة زرعيت بمسيّرة انقضاضيّة أصابت هدفها ‏بدقة.‏

مساء أمس الأحد 03-11-2024 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي ‏في ‌‏مستوطنة ايفن مناحم بمسيّرة انقضاضيّة أصابت هدفها ‏بدقة.‏

الساعة 00:05  من صباح يوم الاثنين في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة "اييليت هشاحر" بصلية صاروخيّة.

الساعة 00:07 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنات "شاعل" و "حتسور" و "دلتون" بصلية صاروخيّة.

الساعة 00:07 استهداف قاعدة ميرون لمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة بصلية صاروخيّة.

الساعة 07:30 شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ‌‏مستوطنة يفتاح أصابت أهدافها ‏بدقة.

الساعة 09:00 استهداف قاعدة ميرون لمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة للمرة الثانية بصلية صاروخيّة.

الساعة 09:30 استهداف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخيّة.

الساعة 10:55 استهداف منطقة "الكريوت" شمالي مدينة حيفا المُحتلّة بصلية صاروخيّة.

الساعة 11:00 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مستوطنة يسود هامعلاه بصلية ‏صاروخية.‏

الساعة 11:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مارون الراس بمُسيّرة انقضاضيّة أصابت هدفها بدقّة.

الساعة 11:45 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المُقاومة ‏الإسلاميّة مستوطنة "نهاريا" بصلية صاروخيّة.

الساعة 19:00 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية مستوطنة كدمات تسفي بصلية ‌‏صاروخية.‏

الساعة 19:00 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية مستوطنة اييليت هشاحر للمرة الثانية بصلية ‌‏صاروخية.‏

الساعة 19:00 استهداف قاعدة ميرون لمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة للمرة الثالثة بصلية صاروخية.‏

الساعة 21:30 استهداف شمال مدينة صفد المُحتلّة، بصليةٍ صاروخية.

الساعة 21:40 استهداف تحرك لِقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشماليّة الشرقيّة لبلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية.

 وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية "استشهاد 3002 شخصا وإصابة 13492 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي، بينهم 16 شهيدا و90 جريحا يوم الأحد"، فمنذ بدء العملية التي أطلقتها إسرائيل في 23 سبتمبر الماضي، تعمل قوات الجيش على نسف قرى كاملة أو أحياء فيها لاسيما تلك القريبة من الحدود.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي قد صرّح الاثنين إن إسرائيل انقلبت على كل الحلول المقترحة، داعيا مجلس الأمن الدولي لحماية المواقع الأثرية التاريخية من العدوان الإسرائيلي.

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