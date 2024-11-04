حزب الله يستهدف تجمعا لجنود العدو الصهيوني في مستوطنة نطوعة

أعلنت المقاومة الإسلامية حزب الله ، اليوم الاثنين، عن استهداف تجمع لقوات العدو الصهيوني في مستوطنة نطوعة بمسيرة انقضاضية.
وذكر بيان للحزب، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، تجمعًا لقوات جيش العدو الصهيوني في مستوطنة نطوعة، بمسيّرة انقضاضيّة، وأصابوا هدفهم بدقة".
وأضاف الحزب في بيان منفصل، أنه "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة زرعيت بمسيّرة انقضاضيّة وأصابوا هدفهم بدقة".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha