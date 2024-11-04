سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله يستهدف تجمعا لجنود العدو الصهيوني في مستوطنة نطوعة


‏أعلنت المقاومة الإسلامية حزب الله ، اليوم الاثنين، عن استهداف تجمع لقوات العدو الصهيوني ‏في ‌‏مستوطنة نطوعة بمسيرة انقضاضية.

وذكر بيان للحزب، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏‌‌‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، تجمعًا لقوات جيش العدو الصهيوني ‏في ‌‏مستوطنة نطوعة، بمسيّرة انقضاضيّة، وأصابوا هدفهم ‏بدقة".

وأضاف الحزب في بيان منفصل، أنه "‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي ‏في ‌‏مستوطنة زرعيت بمسيّرة انقضاضيّة وأصابوا هدفهم ‏بدقة".

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