سوريا - لبنان - فلسطين

الأمم المتحدة: لا يوجد شيء اسمه منطقة إنسانية في غزة!


صرّح مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في قطاع غزة جورجيو بتروبوليس بإنه لا يوجد شيء اسمه منطقة إنسانية في القطاع، إذ حذر جورجيو بتروبوليس من أي مكان في القطاع قد يصبح تحت النار وفي أي وقت، مشيرا إلى أن وتيرة توزيع المساعدات في القطاع بطيئة للغاية.

وأوضح بأنه "بهذا المعدل سيستغرق توزيع الخيام على المحتاجين 4 سنوات"، مؤكدا أن "الجوع يتفاقم في المنطقة المحاصرة وآخر مخبزين أغلقا".

كما حذر رؤساء هيئات من الأمم المتحدة من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمات إغاثة أخرى، في بيان لهم قبل أيام،  من أن الوضع في شمال قطاع غزة كارثي.

وقال المسؤولون: "السكان الفلسطينيون بأكملهم في شمال غزة معرضون لخطر الموت الوشيك بسبب المرض والمجاعة والعنف".

وأمتنعت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في نيويورك عن التعليق على البيان، وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون قال الشهر الماضي أمام مجلس الأمن إن المشكلة في غزة لا تتعلق بنقص المساعدات، مشيرا إلى أن أكثر من مليون طن من المساعدات جرى تسليمها العام الماضي واتهم حماس بالاستيلاء على المساعدات.

بالمقابل، نفت حماس مرارا الاتهامات الإسرائيلية بأنها تسرق المساعدات، وتقول إن إسرائيل هي المسؤولة عن نقص الإمدادات.

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