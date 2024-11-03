الأمم المتحدة : الدمار في لبنان طال مواقع تاريخية وحتى مقابر

صرّح المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان، الأحد، عن وجود مستوى شديد من الدمار طال مواقع تاريخية وحتى مقابر، حيث أشار عمران ريزا بحسب "الجزيرة"، الى أنه "لا بيانات ملموسة لدينا لكن رأينا تدميرا هائلا للقرى في الجنوب"، كما اعتبر أن "أوامر الإخلاء والتهجير مخالفة بوضوح للقانون الدولي الإنساني"، مشددا أن "النازحين لا يعرفون مكانا يذهبون إليه عندما تصدر أوامر إخلاء".

وأضاف "كثير من النازحين غير موجودين في أماكن إيواء رسمية تتابع أحوالهم"، مشيرا الى أن "الشتاء يقترب ونتوقع تأثر النازحين ونناشد توفير احتياجات لهم".