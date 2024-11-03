حزب الله ينشر مشاهد لاستهداف قواعد عسكرية تابعة لجيش الإحتلال

نشر حزب الله اللبناني مساء اليوم، مشاهد من عملية استهداف مقاتليه لقواعد مهمة تابعة للجيش الإسرائيلي بمسيرات انقضاضية، إذ أكد أن "العملية استهدفت قواعد شراغا ورامات دافيد وبلماخيم التابعة للجيش الإسرائيلي بمسيرات انقضاضية"، حيث أظهر مقطع الفيديو الأماكن المستهدفة بالتدقيق، وتحضير عناصر حزب الله للمسيرات، وإطلاقها نحو الهدف.

كما أعلن حزب الله في بيان "استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في خلة البردوشة قرب المنارة بصلية صاروخية".

وكثف حزب الله من عملياته العسكرية عبر استخدام مسيّرات وصواريخ تطال قواعد عسكرية وأماكن إسرائيلية حساسة، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الأحد، سلسلة غارات استهدفت مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان.