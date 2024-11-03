سوريا - لبنان - فلسطين

"لا علاقة له بالأحزاب".. والد عماد أمهز يكشف معلومات عن نجله


تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، منشورا لوالد عماد أمهز، الذي اختطفته قوة إسرائيلية خاصة من منطقة البترون شمال لبنان يوم الجمعة الماضي، حيث وجه نداء للحكومة اللبنانية.

وقال والد عماد أمهز في رسالة نشرها عبر حسابه على "فيسبوك"، أن "ابنه عماد قبطان بحري مدني يخضع لدورة تدريبية في معهد مرساتي للعلوم البحرية في البترون".

وأوضح أن "هذه الدورة ليست الأولى له، فقد التحق بدورات سابقة في نفس المعهد منذ عام 2013، مضيفا أن عماد يعمل على بواخر مدنية تنقل المواشي أو السيارات، ويمضي معظم وقته في البحر بعيدا عن الانتماءات السياسية أو الحزبية".

كما نفى فاضل أمهز "ما يتم تداوله بشأن جوازات السفر وخطوط الهواتف، موضحا أن عماد يستخدم شرائح الاتصال المحلية في البلدان التي يزورها للتواصل مع عائلته، وأن جواز السفر البحري الذي يحمله يستخدم فقط لدخول البلدان من جهة البحر، ويعود بجوازه العادي عندما ينتهي عقد عمله ويعود بالطائرة إلى لبنان".

وأضاف الأب أن "ابنه متزوج وأب لثلاثة أطفال ويعيل والديه، مطالبا الحكومة اللبنانية والقوة الألمانية التي تشرف على السواحل بتحمل مسؤولياتها في الحادثة، كما تساءل عن دور البحرية اللبنانية في حماية المواطنين اللبنانيين".

وختم فاضل أمهز رسالته "بمناشدة الصليب الأحمر الدولي وقوات اليونيفيل للتدخل والتواصل مع الخاطفين لضمان عودة عماد إلى عائلته بسلام".

في غضون ذلك، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عملية الكوماندوز الإسرائيلية في البترون شمال لبنان كان مخططا لها منذ فترة طويلة وأن تل أبيب انتظرت الفرصة المناسبة لتنفيذ العملية وتتبعت عماد أمهز لفترة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"لا علاقة له بالأحزاب".. والد عماد أمهز يكشف معلومات عن نجله
غضب في لبنان بعد اختطاف عماد أمهز.. اتهام لليونيفيل
أميركا تمنع هبوط طائرات المساعدات العراقية في بيروت!
"حماس" تفضح سر لعبة تبادل الأدوار "الدموية" بين أمريكا وإسرائيل في غزة ولبنان
"حزب الله" يتهكم على الدفاعات الجوية الإسرائيلية
لجنة الطوارئ في الحكومة اللبنانية: معظم مراكز الإيواء تجاوزت قدرتها الاستيعابية!
حماس تنفي صحة ما نشر حول مصير القائد العام لـكتائبالقسام
إستشهاد 70 وإصابة 126 مواطنًا بالقصف الصهيوني على لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية
إعلام عبري: اعتقال أشخاص بمكتب نتنياهو سربوا معلومات حساسة!
عاجل| صافرات الإنذار تدوي في خليج حيفا، للتحذير من عبور طائرات مسيّرة.
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك