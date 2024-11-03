سوريا - لبنان - فلسطين

أميركا تمنع هبوط طائرات المساعدات العراقية في بيروت!


نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية معلومات مقتضبة عن "منع أميركي" لهبوط طائرات المساعدات العراقية في مطار بيروت، ووفقاً لتقرير الصحيفة المعروفة بقربها من حزب الله ومحور المقاومة، فإن السفارة الأميركية في لبنان، منعت هبوط طائرات الخطوط الجوية العراقية، واشترطت مرور المساعدات العراقية عبر الأردن أولاً فيما يبدو أنه محاولة للتفتيش.

وأوضحت الصحيفة بأن واشنطن لم تأذن للخطوط الجوية العراقية بالهبوط في مطار بيروت لإقامة جسر جوي للمساعدات، إلى جانب اشتراط الأميركيين بأن تمر أي مساعدات عراقية عبر "أصدقائه" الأردنيين، ولفتت إلى وجود أوامر لشركة طيران الشرق الأوسط بعدم نقل مصابين من لبنان، خصوصاً جرحى تفجيرات الـ"بيجر" وأجهزة الاتصالات في أيلول الماضي، على رحلاتها لتلقّي العلاج في الخارج تحت طائلة فرض عقوبات عليها، وهو ما اضطر الشركة إلى الرضوخ مرغمة.

كما بينت أن السفارة الأميركية تحصل يومياً على "مانيفستو" – منفيست يضم كل التفاصيل- المسافرين عبر مطار بيروت الدولي من اتحاد النقل الجوي (أياتا).

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أميركا تمنع هبوط طائرات المساعدات العراقية في بيروت!
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