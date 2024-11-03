"حماس" تفضح سر لعبة تبادل الأدوار "الدموية" بين أمريكا وإسرائيل في غزة ولبنان

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، مساء يوم السبت، إن مقترحات الهدنة لبضعة أيام ذر للرماد في العيون فهي لا تتضمن وقفا للعدوان ولا انسحابا ولا عودة للنازحين.

وأضاف عزت الرشق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يماطل لكسب الوقت ويستخدم المفاوضات غطاء لاستمرار عداونه.

وأفاد بأن لعبة تبادل الأدوار بين تل أبيب والإدارة الأمريكية متواصلة في لبنان كما هي في غزة.

وأكد عضو المكتب السياسي لحماس أن "الحركة تتعامل بإيجابية مع أية مقترحات وأفكار تضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة لليوم 393 على التوالي متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لـ"منع أعمال الإبادة الجماعية".

هذا، وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع بلغت 43314 قتيلا و102019 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأهابت الوزارة بذوي القتلى ومفقودي الحرب ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.