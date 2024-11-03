سوريا - لبنان - فلسطين

"حماس" تفضح سر لعبة تبادل الأدوار "الدموية" بين أمريكا وإسرائيل في غزة ولبنان


قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، مساء يوم السبت، إن مقترحات الهدنة لبضعة أيام ذر للرماد في العيون فهي لا تتضمن وقفا للعدوان ولا انسحابا ولا عودة للنازحين.

وأضاف عزت الرشق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يماطل لكسب الوقت ويستخدم المفاوضات غطاء لاستمرار عداونه.

وأفاد بأن لعبة تبادل الأدوار بين تل أبيب والإدارة الأمريكية متواصلة في لبنان كما هي في غزة.

وأكد عضو المكتب السياسي لحماس أن "الحركة تتعامل بإيجابية مع أية مقترحات وأفكار تضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة لليوم 393 على التوالي متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لـ"منع أعمال الإبادة الجماعية".

هذا، وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع بلغت 43314 قتيلا و102019 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

 

وأهابت الوزارة بذوي القتلى ومفقودي الحرب ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"حماس" تفضح سر لعبة تبادل الأدوار "الدموية" بين أمريكا وإسرائيل في غزة ولبنان
"حزب الله" يتهكم على الدفاعات الجوية الإسرائيلية
لجنة الطوارئ في الحكومة اللبنانية: معظم مراكز الإيواء تجاوزت قدرتها الاستيعابية!
حماس تنفي صحة ما نشر حول مصير القائد العام لـكتائبالقسام
إستشهاد 70 وإصابة 126 مواطنًا بالقصف الصهيوني على لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية
إعلام عبري: اعتقال أشخاص بمكتب نتنياهو سربوا معلومات حساسة!
عاجل| صافرات الإنذار تدوي في خليج حيفا، للتحذير من عبور طائرات مسيّرة.
جيش الإحتلال يعلن رصد 30 صاروخا من لبنان وأنباء عن إصابات في كرمئيل!
مسؤول أممي يعلق على حظر الأونروا، باعتباره حكم إعدام مضمون للفلسطينيين في غزة!
نجيب ميقاتي: تلقينا مؤشرات دبلوماسية تؤكد العناد الإسرائيلي في رفض الحلول!
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك