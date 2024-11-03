سوريا - لبنان - فلسطين

"حزب الله" يتهكم على الدفاعات الجوية الإسرائيلية


نشر "حزب الله" اللبناني مقطع فيديو بعنوان "خليكن تطلعوا لفوق"، سخر فيه من عدم قدرة الدفاعات الجوية الإسرائيلية على اعتراض المسيرات التي يطلقها.

هذا وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء السبت أن صفارات الإنذار دوت لأكثر من نصف ساعة، فيما طاردت مروحية قتالية طائرة بدون طيار تابعة لـ "حزب الله" في حيفا.

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أنه "تم تفعيل التنبيهات بعد رصد هدف جوي مشبوه عبر من لبنان".

وأوضح أن "صفارات الإنذار دوت في إلياكيم في وادي عارة جنوبي حيفا، بات شلومو محيط قيسارية، زخرون يعقوب شمال قيسارية، خشية تسلل طائرات مسيرة".

يذكر أن هذا اليوم يشهد تصعيدات خطيرة من قبل إسرائيل وحزب الله، حيث ذكر الجيش الإسرائيلي أن الكوماندوز البحري نفذ إنزالا في مدينة البترون شمال لبنان واعتقل قياديا كبيرا في حزب الله.

كما قام "حزب الله" بتنفيذ عمليات عسكرية، من ضمنها استهدافات لتل أبيب وحيفا وغيرها، فيما نشر مقطع فيديو وثق عملية استهداف ثكنة "راميم" الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

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