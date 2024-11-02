سوريا - لبنان - فلسطين

لجنة الطوارئ في الحكومة اللبنانية: معظم مراكز الإيواء تجاوزت قدرتها الاستيعابية!


أكدت لجنة الطوارئ في الحكومة اللبنانية تسجيل 109 غارات جوية إسرائيلية على لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية وافتتاح 1133 مركزا معتمدا لاستقبال النازحين يستوعب 44041 عائلة في الإيواء.

وجاء في التقرير الـ35 للجنة الطوارئ أن معظم الغارات الإسرائيلية المذكورة تركزت على النبطية بـ57 غارة والجنوب بـ26 وبعلبك الهرمل 24 غارة ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 11876 اعتداء. كما جاء في بيان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة أن الغارات الإسرائيلية على مدن وبلدات بعلبك الهرمل أدت إلى سقوط 52 قتيلا و72 جريحا.

في حين افتتح 1133 مركزا معتمدا لاستقبال النازحين منها 957 مركزا وصلت للحد الأقصى في قدرتها الاستيعابية، حيث وصل العدد الإجمالي للنازحين المسجلين إلى 190083 نازحا (44041 عائلة) في مراكز الإيواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن المقدّر أن النازحين هو أعلى بكثير.

وفي ذات السياق، ومن تاريخ 23 سبتمبر الماضي لغاية تاريخ اليوم 2 نوفمبر، سجّل الأمن العام عبور 361300 مواطن سوري و 177864 مواطنا لبنانيا إلى الأراضي السورية.

وتتولى لجنة الطوارئ الحكومية استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين ضمن آلية واضحة وشفافة عبر المحافظات.

إلى ذلك، أكد التقرير الـ35 للجنة الطوارئ في الحكومة اللبنانية على قيام كافة الأجهزة الأمنية بحفظ الأمن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الإيواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.

كما صدر عن وزير التربية والتعليم العالي قرار يتعلق بإطلاق العام الدراسي 2024/2025 بتاريخ 4 نوفمبر 2024 وحدّد فيه مسارات التدريس في المدارس الخاصة والرسمية.

وفي وقت سابق، صدرت عن وزارة الصحة حصيلة القتلى والجرحى خلال الـ24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 71 قتيلا و 169 جريحا ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الأحداث إلى 2968 قتيلا و13319 جريحا.

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