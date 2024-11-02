سوريا - لبنان - فلسطين

حماس تنفي صحة ما نشر حول مصير القائد العام لـكتائبالقسام


علقت حركة "حماس" على تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" حول مصير القائد العام لـ"كتائب"القسام" محمد الضيف، فقد ذكرت الحركة إنه "لا صحة  لما جاء في صحيفة الشرق الأوسط منسوبا إلى ما قالت إنه مصدر في الحركة حول مصير القائد المجاهد محمد الضيف حفظه الله".

وأضافت في بيان مقتضب: "نجدد دعوتنا لكافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية والمهنية".

وأفادت الصحيفة في تقريرها بأن مصادر داخل "حماس" أبلغتها أن قيادة الحركة داخل قطاع غزة وخارجه تلقت مؤشرات جديدة تؤكد اغتيال محمد الضيف.

كما ذكرت، أن المصادر قالت، إن بعض الشخصيات التي كانت تحيط بالضيف أكدت بعد عودة التواصل معها ومع قيادة الحركة، أن الاتصال به فُقد منذ العملية التي استهدفته إلى جانب رافع سلامة قائد لواء خان يونس في "القسام" منتصف يوليو 2024.

وأوضحت الصحيفة أن "هذه الشخصيات نقلت رسالة مكتوبة تؤكد فقدان الاتصال بالضيف، وأنه فعليا قد عُثر بعد أيام من الهجوم في مكان استهدافه على نصف جسد شخص يعود بنسبة كبيرة للضيف، لكن لم يتم التأكد حينها من ذلك بسبب التشوهات التي طالت بقايا الجثة".

وقالت المصادر إن نصف الجسد الذي يُعتقد أنه للضيف احتفظ به ساعات طويلة، وأخذت منه عينات قبل أن يسمح بدفنه في إحدى مقابر خان يونس.

وأشارت إلى أن تلك العينات أكدت للشخصيات المسؤولة عن أمن الضيف أن نصف الجسد يعود إليه إلا أن التشوهات التي لحقت بالجثة ظلت تضع شكوكا لدى بعض المقربين منه ولدى عائلته بأنه اغتيل حقا، لكن مع طول فترة غيابه وانقطاع التواصل معه بات مؤكدا لدى قيادات "القسام" أنه قتل بالفعل، وفق ما نقلته الصحيفة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" ورافع سلامة قائد "لواء خان يونس" للحركة، كانا هدفا لغارة جوية تم شنها على مواصي خان يونس وأدت إلى مقتل وإصابة المئات.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لجنة الطوارئ في الحكومة اللبنانية: معظم مراكز الإيواء تجاوزت قدرتها الاستيعابية!
حماس تنفي صحة ما نشر حول مصير القائد العام لـكتائبالقسام
إستشهاد 70 وإصابة 126 مواطنًا بالقصف الصهيوني على لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية
إعلام عبري: اعتقال أشخاص بمكتب نتنياهو سربوا معلومات حساسة!
عاجل| صافرات الإنذار تدوي في خليج حيفا، للتحذير من عبور طائرات مسيّرة.
جيش الإحتلال يعلن رصد 30 صاروخا من لبنان وأنباء عن إصابات في كرمئيل!
مسؤول أممي يعلق على حظر الأونروا، باعتباره حكم إعدام مضمون للفلسطينيين في غزة!
نجيب ميقاتي: تلقينا مؤشرات دبلوماسية تؤكد العناد الإسرائيلي في رفض الحلول!
حصد 88 قتيلا.. كيف كان أكتوبر الشهر الأكثر دموية على "إسرائيل"
الحرائق تمتد إلى ريف القرداحة في سوريا، ومروحيات الجيش تشارك في إخمادها
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك