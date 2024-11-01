سوريا - لبنان - فلسطين

جيش الإحتلال يعلن رصد 30 صاروخا من لبنان وأنباء عن إصابات في كرمئيل!


أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه رصد إطلاق 30 صاروخا نحو الجليل بشمال إسرائيل أطلقت من لبنان، فيما تداولت وسائل إعلام عبرية أنباء عن وقوع عدد من الإصابات إثر سقوط الصواريخ، حيث ذكر جيش العدو في بيان إنه، بعد سماع صفارات الإنذار في مناطق الجليل الأعلى والجليل الغربي والجليل الأوسط بين الساعة 13:35 و13:37، تم رصد نحو 30 قذيفة انطلقت من لبنان إلى داخل إسرائيل، وتم اعتراض بعض القذائف وسقط بعضها الآخر في المنطقة.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت دوي صفارات الإنذار في كرمئيل وبلدات عدة حولها إثر دفعة صاروخية من لبنان.

وكذلك قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إصابات تم تسجيلها إثر سقوط صاروخ في شوراشيم قرب كرمئيل في الجليل.

في ذات الصدد، صرّح حزب الله في عدة بيانات بإنه استهدف عند الساعة 4:30 من فجر اليوم الجمعة ‏تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في حي المسلخ جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية كبيرة.

كما قصف عند الساعة 1:45 من بعد ظهر يوم الجمعة مستعمرة كرمئيل ومستعمرة معالوت ترشيحا بصليات صاروخية.

 

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