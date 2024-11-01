الحرائق تمتد إلى ريف القرداحة في سوريا، ومروحيات الجيش تشارك في إخمادها

توسع مدى الحرائق التي نشبت في شمال محافظة اللاذقية أمس إلى عدة مناطق بريف المحافظة، في حين سارعت فرق الإطفاء بالعمل على إخمادها بمشاركة مروحيات الجيش السوري، بحسب وسائل إعلام سورية.

والمناطق التي وصلها الحريق في ريف المحافظة الساحلية جبل العرين بريف منطقة القرداحة وحريق في قرية شير فاق بريف مدينة الحفة وحريق في قرية يقبلون.

وطبقًا لقناة الإخبارية السورية، تم إخلاء عدد من المنازل من سكانها في قرية البيطار بريف القرداحة حرصا على سلامتهم من الحرائق القريبة.

بالمقابل، أكد محافظ اللاذقية خالد أباظة أن فرق الإطفاء والدفاع المدني وعناصر مديرية الحراج بالمشاركة مع رجال الجيش السوري وجميع الفعاليات في المحافظة تعمل بشكل حثيث للسيطرة على الحريق الذي يمتد من بلدة المشرفة إلى بلدة البدروسية بريف اللاذقية الشمالي وتمكنوا حتى الآن من منع انتشاره إلى الأحراج الواقعة على الجانب الآخر من الطريق الإسفلتي بما يحد من تفاقم الخطورة بشكل كبير.

وأوضح أباظة أن عناصر الإطفاء تمكنوا أيضا من السيطرة على الحريق الذي يهدد المنازل السكنية في بلدة البدروسية مشيرا إلى الصعوبة الكبيرة التي تواجه عمل رجال الإطفاء ولاسيما الجفاف وشدة الرياح التي تساعد على اشتعال النيران وانتقالها من موقع إلى آخر.

وأكد أن أهالي البدروسية بدأوا بالعودة إلى منازلهم بعد انحسار خطر الحريق على منازلهم مشيرا إلى وصول دعم ومؤازرة من مختلف المحافظات والتي تساهم بشكل فعال في عمليات السيطرة على الحريق.

وبين أباظة أن الإصابات الناجمة عن الحريق لا تتجاوز أربع إصابات بسيطة اثنين منها إصابات لعناصر فوج الإطفاء وإصابتين نتيجة التحسس من استنشاق الدخان تمت معالجتهم من قبل فرق الإسعاف المتواجدة في المكان من الهلال الأحمر وسيارات الإسعاف التابعة لمديرية الصحة مؤكدا أن فرق الإطفاء ستبقى متواجدة في المنطقة لمنع انتشار النيران وحتى إخماد الحريق بشكل كامل.

ومن الجدير بالذكر أن محافظة اللاذقية وعموم مناطق الساحل السوري تتعرض للعديد من الحرائق سنويا، وتزداد وتيرتها عادة خلال فصل الصيف في ظل ارتفاع درجات الحرارة.