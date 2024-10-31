متظاهرون مؤيدون لفلسطين يغلقون الطرق في وسط باريس

أغلقت مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين الطرق في وسط العاصمة الفرنسية باريس، مطالبين بفرض عقوبات على إسرائيل، إذ ظهر المحتجون حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها "افرضوا عقوبات على إسرائيل".

وطالب المتظاهرون في باريس الحكومة الفرنسية بفرض عقوبات على إسرائيل، ووقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إذ انتشرت الاحتجاجات المناهضة للحرب في جميع أنحاء فرنسا خلال الأيام الأخيرة.

ويعيش عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية في مناطق شمال قطاع غزة أوضاعا كارثية جدا ومأساوية، حيث أعلن الدفاع المدني في القطاع أن طاقمه معطل قسرا في كافة مناطق شمال القطاع بفعل الاستهداف الإسرائيلي المتواصل، حيث يستمر الجيش الإسرائيلي لليوم السادس والعشرين في عمليته العسكرية على محافظة شمال قطاع غزة، وتحديدا في جباليا ومخيمها إذ يستمر في قصف المدنيين ونسف منازلهم ويمنع دخول المساعدات والغذاء والمياه والدواء والوقود.