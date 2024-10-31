سفير سوريا في بغداد: المواطن العراقي لا يحتاج إلى كفيل في زيارته لسوريا

أكد سفير الجمهورية العربية السورية في بغداد صطام جدعان الدندح أن زيارة الأشقاء العراقيين إلى سورية لا تحتاج إلى كفيل.

ونفى الدندح، "الانباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول منع دخول الإخوة العراقيين إلى الأراضي السورية إلا مع وجود كفيل سوري "، حيث ذكر الدندح أن "هذا الخبر عار عن الصحة وبإمكان الإخوة العراقيين دخول أراضي الجمهورية العربية السورية دون الحاجة إلى وجود كفيل" مشيرا إلى "ضرورة ان يكون لدى طالب تأشيرة الدخول من المسافرين الفرديين حجز فندقي معلوم", وأضاف أن "هذا الأمر لا يشمل المجموعات السياحية".

ودعا الدندح وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في نقل الاخبار من مصادرها الرسمية".