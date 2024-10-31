شهيد وجريح بغارة على سيارة إسعاف جنوب لبنان

إستشهد شخص وأُصيب آخر، بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف تابعة لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية- الدفاع المدني في دير الزهراني ـ زفتا جنوب لبنان، بحسب مراسلة القناة الروسية الخميس، .

كذلك، استشهد جندي بالجيش اللبناني بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية عند طريق العامرية ـ الناقورة جنوب لبنان. وفي الجنوب أيضا، أظهر مقطع فيديو حجم الدمار الهائل في أحد شوارع مدينة النبطية جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفته.

وفي ذات السياق، استشهد شخص على الأقل وجرح آخر، إثر استهداف مسيرة إسرائيلية لليوم الثاني على التوالي سيارة على طريق عاريا في جبل لبنان، كما أفادت المراسلة الخميس، بمقتل شخص جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة القرعون، واستشهاد ثلاثة آخرين بغارات جوية في بلدة سحمر في البقاع الغربي، شرق لبنان.

في غضون ذلك، أكدت التقارير في لبنان أن أربعة أشخاص استشهدوا بغارة على بوداي شرق لبنان.