في أول كلمة له كأمين عام لحزب الله: الشيخ نعيم قاسم، النصر سيكون حليفنا

أكد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، على أن النصر سيكون حليف المقاومة في حربها ضد "إسرائيل"، إذ ذكر الشيخ قاسم، في أول كلمة له منذ اختياره أميناً عاماً جديداً للحزب خلفاً للسيد حسن نصر الله: "غرفة عمليات المقاومة وثّقت خسائر العدوّ وهي فقط على الحافة الأمامية ومقاومتنا أسطورية وهي مدرسة أجيال الحرية".

وبيّن أن "قدرة المقاومة على نصب المنصات على الرغم من الغارات الجوية المتواصلة هي استثنائية ونحن نقاتل بشرف"، مردفاً "على العدو أن يعلم أنّ قصفه لقرانا ومدننا لن يجعلنا نتراجع والمقاومة قوية وهي تمكنت من إيصال مُسيّرة إلى غرفة (رئيس وزراء إسرائيل) نتنياهو".

وأضاف الشيخ قاسم: "نحن الان نخوض معركة اسميناها معركة "اولي البأس"، مخاطباً قادة الاحتلال "لن تهزموا المقاومة حتى في احلامكم"، وتابع "نحن نرحب بأي دولة تدعم المقاومة.. إيران تدعمنا لمشروعنا ولا تريد شيئاً منا".

وأكد، "سنبقى في طريق الحرب ضمن التطورات المرسومة"، معتبراً أن "الشهيد يحيى السنوار هو ايقونة المقاومة في فلسطين".