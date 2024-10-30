سوريا - لبنان - فلسطين

في أول كلمة له كأمين عام لحزب الله: الشيخ نعيم قاسم، النصر سيكون حليفنا


أكد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، على أن النصر سيكون حليف المقاومة في حربها ضد "إسرائيل"، إذ ذكر الشيخ قاسم، في أول كلمة له منذ اختياره أميناً عاماً جديداً للحزب خلفاً للسيد حسن نصر الله: "غرفة عمليات المقاومة وثّقت خسائر العدوّ وهي فقط على الحافة الأمامية ومقاومتنا أسطورية وهي مدرسة أجيال الحرية".

وبيّن أن "قدرة المقاومة على نصب المنصات على الرغم من الغارات الجوية المتواصلة هي استثنائية ونحن نقاتل بشرف"، مردفاً "على العدو أن يعلم أنّ قصفه لقرانا ومدننا لن يجعلنا نتراجع والمقاومة قوية وهي تمكنت من إيصال مُسيّرة إلى غرفة (رئيس وزراء إسرائيل) نتنياهو".

وأضاف الشيخ قاسم: "نحن الان نخوض معركة اسميناها معركة "اولي البأس"، مخاطباً قادة الاحتلال "لن تهزموا المقاومة حتى في احلامكم"، وتابع "نحن نرحب بأي دولة تدعم المقاومة.. إيران تدعمنا لمشروعنا ولا تريد شيئاً منا".

وأكد، "سنبقى في طريق الحرب ضمن التطورات المرسومة"، معتبراً أن "الشهيد يحيى السنوار هو ايقونة المقاومة في فلسطين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
في أول كلمة له كأمين عام لحزب الله: الشيخ نعيم قاسم، النصر سيكون حليفنا
الجيش الصهيوني يرتكب مجزرتين في جنوب لبنان
مسيرات "حزب الله" تعرقل حفل زفاف نجل نتنياهو
جهات "مجهولة" تجمع معلومات حساسة عن منشآت عسكرية إسرائيلية وجنود الاحتلال
الرئيس الإيراني يبرق مباركاً للشيخ نعيم قاسم: نثق بتعزيزكم إرادة المقاومة
حزب الله يرد على إسرائيل: لا ترهبنا تهديداتكم باغتيال الشيخ نعيم قاسم ولم نستخدم بعد كل قدراتنا الصاروخية
جيش الإحتلال الصهيوني يوجه تحذيراً بمغادرة هذه المناطق فورا!
حماس: مجزرة بيت لاهيا إمعان في الإبادة والتطهير العرقي الذي يرتكبه الكيان الصهيوني ضد شعبنا
أكثر من 170 شهيداً وجريحا في الغارات الصهيونية على منطقة البقاع شرقي لبنان
من هو الأمين العام المُنتخب لحزب الله في لبنان؟
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك