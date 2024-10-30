الجيش الصهيوني يرتكب مجزرتين في جنوب لبنان

إستُشهد مواطنان لبنانيان وأصيب آخرون اليوم الأربعاء في قصف صهيوني، استهدف عائلة تقطف الزيتون في جنوب البلاد، فيما ارتفع عدد ضحايا الغارة على بلدة الصرفند إلى ثمانية بينهم خمسة أطفال، حيث ذكرت مراسلة القناة الروسية، أن مواطناً إستُشهد وجُرح سبعة آخرون، في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية صباحا، حين استهدفت عائلة تقطف الزيتون في بلدة سيناي في النبطية بجنوب لبنان، مشيرة إلى أن العائلة تتكون من 15 شخصًا.

وقد عملت فرق الإسعاف في الهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الإسلامية على نقل المصابين ومن ضمنهم أطفال إلى مستشفيات المنطقة.

ولا تزال عمليات رفع الأنقاض مستمرة جراء الغارة الصهيونية التي استهدفت مبنى في بلدة الصرفند، وقد ارتفع عدد الضحايا إلى ثمانية بينهم خمسة أطفال و21 جريحا و لا تزال عمليات البحث جارية عن أربعة آخرين تحت ركام المبنى المستهدف.