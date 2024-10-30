سوريا - لبنان - فلسطين

الرئيس الإيراني يبرق مباركاً للشيخ نعيم قاسم: نثق بتعزيزكم إرادة المقاومة


بعث الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الثلاثاء، رسالة  تبريكٍ للشيخ نعيم قاسم، بمناسبة انتخابه أمينا عاماً لحزب الله.  

وجاء في رسالة  بزشكيان: "في هذه الظروف التاريخية الحساسة فإنّ الدفاع عن سيادة ووحدة أراضي لبنان، وجبهة المقاومة والشعب الفلسطيني، يحظى بأهمية تاريخية". 

وقال الرئيس الإيراني: "أنا واثق أنّ وجودكم على رأس حزب الله سيعزز إرادة المقاومة، والمضي قدماً نحو استكمال طريق شهداء جبهة المقاومة". 

وأعرب عن أمله في "انتهاء الاعتداءات الصهيونية في غزة ولبنان"، وعبر "اتحاد وانسجام الأمة الإسلامية وبدعم من الضمائر الحية على صعيد العالم"، وفق تعبيره.

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