حزب الله يرد على إسرائيل: لا ترهبنا تهديداتكم باغتيال الشيخ نعيم قاسم ولم نستخدم بعد كل قدراتنا الصاروخية

رد حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، (29 تشرين الأول 2024)، على تهديدات إسرائيل باغتيال أمينه العام الجديد الشيخ نعيم قاسم بعد ساعات من إعلان اختياره خلفاً للأمين العام السابق الشهيد الاقدس السيد حسن نصر الله الذي اغتيل بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 من أيلول الماضي.

وقال نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي، في تصريح صحفي، أن "كل الشواغر في الهيكل القيادي لحزب الله مُلئت، وإعلان شغل الشيخ نعيم قاسم منصب الأمين العام لا يرتبط بتطور سياسي، وهو دليل قوي على متانة التنظيم".

وبين ان "تهديد وزير دفاع العدو (غالانت) المبطن باغتيال الشيخ نعيم قاسم لا يرهبنا، فمن يتصدى لمسؤولية قيادية في الحزب يعلم أنه مشروع شهيد".

وتابع قماطي: "نقول للعدو إننا لم نستخدم بعد كامل قدراتنا الصاروخية" نافياً "وصول أي مشروع أو مبادرة سياسية بشكل رسمي".

وشدد على، ان "أولويتنا هي الميدان الآن ونعتمد على السيد نبيه بري في جانب السياسة، ولا نقبل بأي تفاوض تحت النار".