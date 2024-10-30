سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله يرد على إسرائيل: لا ترهبنا تهديداتكم باغتيال الشيخ نعيم قاسم ولم نستخدم بعد كل قدراتنا الصاروخية


رد حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، (29 تشرين الأول 2024)، على تهديدات إسرائيل باغتيال أمينه العام الجديد الشيخ نعيم قاسم بعد ساعات من إعلان اختياره خلفاً للأمين العام السابق الشهيد الاقدس السيد حسن نصر الله الذي اغتيل بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 من أيلول الماضي.

وقال نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي، في تصريح صحفي، أن "كل الشواغر في الهيكل القيادي لحزب الله مُلئت، وإعلان شغل الشيخ نعيم قاسم منصب الأمين العام لا يرتبط بتطور سياسي، وهو دليل قوي على متانة التنظيم".

وبين ان "تهديد وزير دفاع العدو (غالانت) المبطن باغتيال الشيخ نعيم قاسم لا يرهبنا، فمن يتصدى لمسؤولية قيادية في الحزب يعلم أنه مشروع شهيد".

وتابع قماطي: "نقول للعدو إننا لم نستخدم بعد كامل قدراتنا الصاروخية" نافياً "وصول أي مشروع أو مبادرة سياسية بشكل رسمي".

وشدد على، ان "أولويتنا هي الميدان الآن ونعتمد على السيد نبيه بري في جانب السياسة، ولا نقبل بأي تفاوض تحت النار".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حزب الله يرد على إسرائيل: لا ترهبنا تهديداتكم باغتيال الشيخ نعيم قاسم ولم نستخدم بعد كل قدراتنا الصاروخية
جيش الإحتلال الصهيوني يوجه تحذيراً بمغادرة هذه المناطق فورا!
حماس: مجزرة بيت لاهيا إمعان في الإبادة والتطهير العرقي الذي يرتكبه الكيان الصهيوني ضد شعبنا
أكثر من 170 شهيداً وجريحا في الغارات الصهيونية على منطقة البقاع شرقي لبنان
من هو الأمين العام المُنتخب لحزب الله في لبنان؟
إنتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًا لحزب الله
غارات صهيونية تستهدف حي عائلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري!
حزب الله: نخوض اشتباكات عنيفة مع قوة إسرائيلية تحاول التقدم باتجاه تلة الحمامص
وزير دفاع جيش الإحتلال: الوضع أصبح أسوأ بعد فقداننا مئات الجنود وهناك آلاف الجرحى.. نحتاج مقاتلين
لبنان.. مجزرة جديدة في بلدة بوادي غربي قضاء بعلبك
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك