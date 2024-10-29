جيش الإحتلال الصهيوني يوجه تحذيراً بمغادرة هذه المناطق فورا!

أطلق جيش الإحتلال الصهيوني اليوم الثلاثاء تحذيراً إلى سكان عدد من القرى في جنوب لبنان، داعيا إياهم إلى إخلائها فورا والتوجه إلى شمال نهر الأولي، حيث جاء في التحذير الذي نشره المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي: "بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان في القرى التالية: طير حرفا، الجبين، القصر الاحمر، جبل البطم، زبقين، شيحين، الحميري، الخريب، انصار، مطرية الشومر، عدلون، مجدل زون، شمع، أبو شاش، الناقورة، علما الشعب.. نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم".

وأضاف، "من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير"، محذرا من أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر".

وتابع، "يحظر عليكم التوجه جنوبا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".