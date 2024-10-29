حماس: مجزرة بيت لاهيا إمعان في الإبادة والتطهير العرقي الذي يرتكبه الكيان الصهيوني ضد شعبنا

أكدت حركة "حماس" أن "مجزرة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء هي إمعان في الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني"، إذ ذكرت الحركة في تصريح صحفي إن "المجزرة المروعة التي ارتكبها العدو الصهيوني صباح اليوم بقصفه بناية سكنية في منطقة مشروع بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، ما أدى في حصيلة أولية لاستشهاد ما يقرب من 80 مواطنا من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، هي إمعان في الإبادة والتطهير العرقي الذي يرتكبه الكيان الصهيوني المجرم منذ أكثر من عام، وذلك في ظل العجز العربي الرسمي والصمت الدولي الذي يشجع مجرم الحرب نتنياهو على المضي في خطط الإبادة والتهجير ضد شعبنا".

وأضافت "نذكر العالم مرة أخرى ومع ارتكاب العدو مجزرة مروعة أخرى بحق أبناء شعبنا بأن شمال القطاع يتعرض لحملة تطهير عرقي وتهجير ممنهج، على مرآى ومسمع من العالم، وهو ما يمثل وصمة عار وفشل لتلك الهياكل الأممية والدولية العاجزة عن القيام بدورها القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين الأبرياء".

وطالبت حماس بـ"التحرك الفوري لوقف جريمة الإبادة التي ترتكب على امتداد قطاع غزة وكافة أراضينا المحتلة".

ولفتت أن "إن استمرار هذه الحرب والمجازر ضد شعبنا سيكون لها تداعيات في عموم المنطقة إذا لم يتم لجم تلك العصابة الصهيونية الإرهابية عن جرائمها".

وفي ذات الصدد، صرّح مراسل القناة الروسية باستشهاد 77 فلسطينيا بينهم أكثر من 25 طفلا وعشرات الجرحى والمفقودين نتيجة القصف الإسرائيلي على المبنى السكني في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، حيث ذكر أن المبنى السكني المستهدف مكون من خمسة طوابق وكان يأوي أكثر من 150 نازح.