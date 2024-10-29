أكثر من 170 شهيداً وجريحا في الغارات الصهيونية على منطقة البقاع شرقي لبنان

صرّح محافظ بعلبك الهرمل في شرق لبنان بشير خضر بأن حصيلة الغارات الإسرائيلية على البقاع في الساعات الماضية وصلت إلى أكثر من 170 قتيلا وجريحا، حيث ذكر خضر في تصريح إن الحصيلة الأولية لعدوان أمس على بعلبك هي: 35 غارة خلال الساعات الـ24 الماضية أدت إلى سقوط 67 شهيدا وأكثر من 120 جريحا، مؤكدا أن أعمال رفع الأنقاض ما زالت جارية بحثا عن ضحايا تحت الأنقاض.

كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن عدد الغارات الإسرائيلية وصلت إلى 30، فقد استهدفت مدينة بعلبك بغارتين، إلى جانب البلدات التالية: شمسطار، الحلانية، سرعين التحتا، قصرنبا، تمنين، بريتال، طاريا، يونين، الرام، بوداي، حدث بعلبك، الحفير، حزين، عين بورضاي، العلاق، النبي شيت، وحوش الرافقة.

وتوزع الشهداء كالآتي: شهيد في شمسطار، شهيدان في الحلانية، شهيدان في بريتال، خمسة شهداء في بلدة طاريا، ستة شهداء في بلدة بوداي، وفي بلدة الحفير استشهد 12 شخصا جلهم من النساء والأطفال، وفي بلدة العلاق سقط 16 شهيدا، وفي يونين شهيدتان، وفي الرام تسعة.

أما في مدينة بعلبك وتحديدا في الغارة الثانية التي استهدفت أطراف ثكنة غورو التاريخية، وعلى بعد عشرات الأمتار فقط من موقع قلعة بعلبك الأثري، قضى ستة شهداء، كما استشهد مواطنان في الغارة على حدث بعلبك.