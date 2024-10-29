غارات صهيونية تستهدف حي عائلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري!

إستهدفت غارات صهيونية فجر اليوم الثلاثاء، حي عائلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بلدة تبنين جنوب لبنان، حيث أكد مراسل القناة الروسية في لبنان تضرر منزل عبدالله بري نجل رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأضاف المراسل: "شن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات مستهدفا المنطقة الواقعة بين بلدتي يحمر الشقيف وارنون جنوب لبنان".

كما أكد أن غارات إسرائيلية أخرى استهدفت بلدة النبي شيت في البقاع شرق لبنان واستهدفت بلدة حوش السيد علي الحدود اللبنانية السورية.