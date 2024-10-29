سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله: نخوض اشتباكات عنيفة مع قوة إسرائيلية تحاول التقدم باتجاه تلة الحمامص


أعلن "حزب الله" اللبناني مساء الاثنين، خوض اشتباكات عنيفة مع قوة إسرائيلية تحاول التقدم باتجاه تلة الحمامص ومنطقة الكسارة، مؤكدا تدمير دبابة وإحراقها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

وقال الحزب في بيان: "تحت غطاء ناري كثيف من الغارات الجوية والقصف المدفعي العنيف تحاول قوة إسرائيلية التقدم باتجاه تلة الحمامص ومنطقة الكسارة المحاذية لمستوطنة المطلة وبلدة الخيام على الحدود جنوب لبنان، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين القوة المتقدمة ومقاتلي حزب الله بالأسلحة المختلفة".

وأضاف الحزب: "يعلن حزب الله استهداف دبابة ميركافا في منطقة الحمامص جنوب بلدة الخيام بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

وأشار مراسل القناة الروسية إلى أن المعارك مستمرة بين مقاتلي "حزب الله" والقوات الاسرائيلية المتوغلة نحو بلدة الخيام على الحدود جنوب لبنان حيث كثف الحزب ضرباته الصاروخية مستهدفا تجمعات الجنود الاسرائيليين بثلاث صليات صاروخية.

كما أعلن "حزب الله" استهداف تجمعا للقوات الإسرائيلية في منقطة اليعقوصة عند أطراف بلدة الخيام جنوب لبنان، بصلية صاروخية كبيرة.

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