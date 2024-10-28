لبنان.. مجزرة جديدة في بلدة بوادي غربي قضاء بعلبك

أفادت مصادر لبنانية، اليوم الإثنين، (28 تشرين الأول 2024)، باستشهاد 6 أشخاص على الأقل بمجزرة جديدة في بلدة بوادي غربي قضاء بعلبك.

فيما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أنّ "الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حيث بلغ حتى يوم أمس الأحد 27 تشرين الأول 2710 شهداء و 12592 جريحًا".

وأورد التقرير توزع الإصابات بين الذكور والإناث والأطفال، ويفصل أعداد الاصابات لليوم السابق نفسه في كل محافظة من المحافظات اللبنانية والحصيلة التي بلغت 38 شهيدًا و 124 جريحًا.

كما يتضمن إحصاء لشهداء القطاع الصحي وجرحاه والخسائر الحاصلة في المستشفيات والمراكز الصحية والإسعافية والآليات.