سوريا - لبنان - فلسطين

المحكمة الجنائية المركزية: الإعدام لـ7 تجار مخدرات


كشفت وزارة الصحة اللبنانية، عن حصيلة تخص الشهداء المسعفين منذ بدء الغارات "الإسرائيلية" على البلاد.

وقالت الصحة اللبنانية، إن "168 شهيدا من المسعفين و275 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد".

 وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، مساء الأحد، عن استشهاد ثلاثة مسعفين بغارة "إسرائيلية" جنوبي لبنان.

يشار الى أن مناطق عدة في لبنان تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.

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