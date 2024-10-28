رصد 5 صواريخ من لبنان باتجاه حيفا.. وغلق المبنى الرئيس بمطار بن غورين خمسة أشهر

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، (28 تشرين الثاني 2024)، عن رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه حيفا.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، عن رصده "إطلاق 30 صاروخا من لبنان باتجاه نهاريا وبلدات محيطة في الجليل الغربي".

فيما لفتت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الى "إطلاق صفارات الإنذار في حيفا وخليجها".

من جانبها أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، ان "المبنى الرئيس بمطار بن غوريون سيغلق أمام الرحلات الدولية بدءا من نوفمبر/ تشرين الثاني حتى نهاية مارس/ اذار 2025".

وبينت، ان "قرار إغلاق المبنى الرئيس في مطار بن غوريون نتيجة تعليق شركات أجنبية رحلاتها".