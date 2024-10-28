حصيلة جديدة للحرب الصهيونية على القطاع، أرقام الموت تتزايد في غزة!

صرّحت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع إلى 43,020 شهيداً، و101,110 من الإصابات.

كما ذكرت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب خمسة مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 96 شهيد و 277 إصابة خلال الـ 48 ساعة الماضية"، وأضافت: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وكذلك أشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,020 شهيد و 101,110 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.