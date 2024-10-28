الجيش الصهيوني يفجر منازل ببلدة عيترون في جنوب لبنان

تناقلت وسائل إعلام عبرية اليوم الإثنين، فيديو لتفجير الجيش الصهيوني منازل في قرية عيترون في جنوب لبنان، حيث أقدم اجيش الإحتلال أيضا صباح اليوم، على تفجير مبان في يارين ومروحين والضهيرة وأم التوت.

كذلك انتشر قبل حوالي 3 أيام، على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جنود صهاينة أثناء تفجيرهم مسجد الرسول الأكرم في بلدة الظهيرة بالجنوب. ويظهر الفيديو الجنود وهم يغنون ويضحكون في لحظات التفجير.

وليست هي المرة الأولى التي يعمد فيها جيش الإحتلال إلى تفجير مساجد وأحياء سكنية في الجنوب، فقد سبق أن نشرت منصات عبرية مقاطع فيديو تظهر تفخيخ وتفجير مبان، مثل تفجير مسجد بلدة يارون في قضاء بنت جبيل ومسجد بلدة الضهيرة.