سوريا - لبنان - فلسطين

مقترح جديد من حماس لوقف الحرب!


صرّح مسؤول من حركة حماس، بأن الحركة ستقترح على الوسطاء المشاركين في مباحثات العاصمة القطرية الدوحة، والتي بدأت الأحد، صفقة شاملة لإنهاء الحرب بصورة فورية.

وينظم مقترح "حماس" الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، بالتزامن مع تبادل أسرى يشمل جميع المحتجزين الإسرائيليين "دفعة واحدة"، بحسب المصدر، .

وأوضح المصدر في تصريح: "اليوم يجتمع الوسطاء المصريون والقطريون والأميركيون مع المفاوضين الإسرائيليين، وسنستمع إلى ما يحملونه من عروض، لكن من جانبنا نفضل صفقة شاملة تجري على مرحلة واحدة تنهي الحرب مرة واحدة وإلى الأبد، مقابل عملية تبادل أسرى يجري بموجبها إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

وبدأت في العاصمة القطرية الدوحة مباحثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يشارك فيها مدير المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن المفاوضات تأتي بهدف التوصل إلى اتفاق جديد قصير الأمد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح بعض الرهائن لدى حركة حماس، مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

كما أفادت تقارير صحفية إسرائيلية في وقت سابق اليوم الأحد،  بأن زيارة برنياع، لن تحقق نتائج بشأن صفقة للإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، حيث نقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن مسؤول في فريق التفاوض الإسرائيلي، قوله لعائلات الرهائن، إن أي صفقة ستتطلب إنهاء الحرب في قطاع غزة. وأبلغ المسؤول العائلات أن رحلة برنياع إلى الدوحة "لن تحقق نتائج، إلا إذا منحته الحكومة تفويضًا واسعًا بما يكفي، وهو ما لم يحدث بعد".

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