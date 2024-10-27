كتائب القسام تعرض مشاهد لاشتباكها مع جنود إسرائيليين داخل مبنى واستهدافهم بقذيفة شرقي جباليا (فيديو)

عرضت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد توثق اشتباك مقاتلين بصفوفها، في وقت سابق، مع جنود إسرائيليين داخل أحد المباني شرقي جباليا بشمال قطاع غزة، إذ نشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو يوثق "الاشتباك مع عدد من جنود العدو داخل أحد المباني واستهدافهم بقذيفة "TBG" شرق جباليا شمال قطاع غزة".

وأبانت اللقطات لحظة "دخول الجنود إلى أحد المباني"، بالإضافة إلى مشاهد تظهر إطلاق الرصاص وقذيفة نحو المبنى.

كما أعلنت كتائب "القسام" اليوم الأحد، أنها "استهدفت ناقلة جند صهيونية وجرافتين عسكريتين من نوع "D9" بعبوات أرضية في محيط المقبرة الشرقية شرقي جباليا".

وأشارت إلى أنها "استهدفت دبابة صهيونية من نوع "ميركفا 4" بعبوة "شواظ" قرب محطة النذر في معسكر جباليا".