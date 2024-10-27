سوريا - لبنان - فلسطين

بيانات عدة: حزب الله يستهدف جنودا ومواقع ومستوطنات إسرائيلية، مؤكدا إيقاع قتلى وجرحى


صرّح "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد، عن تنفيذه لعدد من العمليات ضد إسرائيل، مؤكدا أنه استهدف تجمعات للجنود ومواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية، وأنه أوقع قتلى وجرحى، حيث صدرت عن حزب الله بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‌‏وشعبه":

 - "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:20 من بعد ظهر اليوم الأحد، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الضهيرة بصلية صاروخية".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم الأحد مجددا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم الأحد، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة عيترون بصلية صاروخية وقذائف المدفعية".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:10 من بعد ظهر اليوم الأحد، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من بعد ظهر اليوم الأحد، مربض الزاعورة بصلية صاروخية".

- "في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعدد من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:40 من بعد ظهر اليوم الأحد، مستعمرة نهاريا بصلية صاروخية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بيانات عدة: حزب الله يستهدف جنودا ومواقع ومستوطنات إسرائيلية، مؤكدا إيقاع قتلى وجرحى
بالأسماء.. هلاك 4 ضباط صهاينة جنوبي لبنان
عملية دهس بطولية ضد مجموعة من جيش الاحتلال الصهيوني قرب مقر الموساد في تل ابيب
مصادر طبية: جيش الإحتلال يرتكب مجزرة جديدة مروعة في بيت لاهيا!
حزب الله" يوجه أمرا بالإخلاء لسكان 25 مستوطنة في شمال إسرائيل!
لبنان تقدم شكوى لدى مجلس الأمن حول استمرار العدوان الصهيوني
غارات "إسرائيلية" تستهدف بلدات لبنانية
قصف مدفعي إسرائيلي على محيط مستشفى العودة شمالي غزة
حماس والجهاد الإسلامي تدينان هجوم "إسرائيل" على إيران؟
الصحة اللبنانية: 2653 شهيداً و12360 مصاباً منذ بدء العدوان
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك