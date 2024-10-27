بيانات عدة: حزب الله يستهدف جنودا ومواقع ومستوطنات إسرائيلية، مؤكدا إيقاع قتلى وجرحى

صرّح "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد، عن تنفيذه لعدد من العمليات ضد إسرائيل، مؤكدا أنه استهدف تجمعات للجنود ومواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية، وأنه أوقع قتلى وجرحى، حيث صدرت عن حزب الله بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‌‏وشعبه":

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:20 من بعد ظهر اليوم الأحد، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الضهيرة بصلية صاروخية".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم الأحد مجددا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم الأحد، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة عيترون بصلية صاروخية وقذائف المدفعية".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:10 من بعد ظهر اليوم الأحد، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من بعد ظهر اليوم الأحد، مربض الزاعورة بصلية صاروخية".

- "في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعدد من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:40 من بعد ظهر اليوم الأحد، مستعمرة نهاريا بصلية صاروخية".