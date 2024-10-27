بالأسماء.. هلاك 4 ضباط صهاينة جنوبي لبنان

هلك 4 ضباط إسرائيليين وأُصيب 5 جنود آخرين بجراح خطيرة اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024 في معارك مع المقاومة الإسلامية جنوبي لبنان.

ووفق إذاعة جيش الاحتلال، فقد سُمح بنشر أسماء أربعة من قتلى جيش الاحتلال وهم:

- النقيب (احتياط) الحاخام أبراهام يوسف غولدبرغ، 43 عاماً، من القدس، حاخام عسكري في الكتيبة 8207، لواء ألون (228) ، قتل في معركة في جنوب لبنان.

الرقيب أول (احتياط) جلعاد المليخ، 30 عاما، من القدس، جندي في الكتيبة 8207، لواء ألون (228)، قتل في معركة في جنوب لبنان.

النقيب (احتياط) عميت شايوت، 29 عاما من حيفا، قائد فصيلة في الكتيبة 8207، لواء ألون (228)، قتل في معركة في جنوب لبنان.

الرائد (احتياط) إلياف عمرام أبيتبول، 36 عاماً، من إيتان، نائب قائد السرية في الكتيبة 8207، لواء ألون (228)، سقط في معركة جنوب لبنان.