سوريا - لبنان - فلسطين

مصادر طبية: جيش الإحتلال يرتكب مجزرة جديدة مروعة في بيت لاهيا!


أوضحت مصادر طبية فلسطينية مساء يوم السبت في قطاع غزة، بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، حيث ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، إن "عددا كبير من الشهداء والجرحى سقطوا جراء قصف الاحتلال خمسة منازل مليئة بالسكان تعود لعائلات المصري وأبو شدق وسلمان قرب الدوار الغربي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

وبحسب مصادر صحيفة، "المجزرة الجديدة بحق المدنيين في مدينة بيت لاهيا وقعت في حارة الخزان محيط الدوار الغربي، ويوجد عدد كبير من الشهداء والإصابات دون وجود طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني".

وأضافت المصادر أن "قوات الإحتلال تطلق النار و تمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان المستهدف في بيت لاهيا".

وأشار نشطاء فلسطينيون إلى أن "مناشدات تصل من بيت لاهيا - شارع الخزان قرب الدوار الغربي في بيت لاهيا"، وتطلب من "أي شخص يمتلك عربة أو وسيلة نقل بمساعدتنا والتوجه للمكان المستهدف لنقل الجرحى والشهداء مازال هناك جرحى على قيد الحياة بعد القصف الأخير على مربع سكني".

ولفتت المصادر إلى تسجيل "أكثر من 30 شهيدا إثر قصف الاحتلال خمسة منازل مأهولة في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة".

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