حزب الله" يوجه أمرا بالإخلاء لسكان 25 مستوطنة في شمال إسرائيل!

وجه "حزب الله" اللبناني مساء اليوم السبت إنذارا لسكان عدة مستوطنات في شمال إسرائيل بإخلائها، حيث نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يذكر فيه أسماء المستوطنات المطالب سكانها بإخلائها معلقا على الموضوع بالقول: "إلى كل المقيمين في المستوطنات المذكورة في هذا البيان. يطلب إليكم الإخلاء فورا. مستوطناتكم تحولت إلى مكان لانتشار واستقرار قوات العدو العسكرية التي تهاجم لبنان. بفعل ذلك، أصبحت أهدافا عسكرية مشروعة للقوة الجوية والصاروخية في المقاومة الإسلامية".

وورد في الفيديو أسماء المستوطنات الآتية:

كريات شمونة، يسود هامعلاه، أييليت هاشاحر، حتسور حجليليت، كرمئيل، معالوت ترشحيا، إيفين مناحيم، نهاريا، روش بينا، شامير، شاعل، ميرون، كابري، أبيريم، دلتون، نفي زيف، كتسرين، كفار حناينا، مانوت، بيت هاعيمك، كفار فراديم، حراشيم، بيريا، كدمات تسفي، وبار يوحاي.

وبذلك، يبلغ عدد المستوطنات التي أمر "حزب الله" سكانها بإخلائها 25 مستوطنة. وختم "حزب الله" الفيديو بتحذير للمستوطنين، مكتوب باللغة العبرية .