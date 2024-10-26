قصف مدفعي إسرائيلي على محيط مستشفى العودة شمالي غزة

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت (26 تشرين الأول 2024)، محيط مستشفى العودة شمالي غزة بقذائف المدفعية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية في تصريح نقلته "الجزيرة"، إن "محيط مستشفى العودة في تل الزعتر شمالي قطاع غزة، تعرض الى قصف صهيوني بواسطة قذائف المدفعية".

واكد مدير مستشفى العودة محمد صالحة، في وقت سابق، أن قوات الاحتلال حاصرت المستشفى ومنعت وصول المرضى والمصابين إليه، معلناً عن نفاد مخزون الأدوية والطعام بشكل كامل جراء الحصار الإسرائيلي المطبق، وقرب نفاد الوقود، ما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة.