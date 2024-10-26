سوريا - لبنان - فلسطين

حماس والجهاد الإسلامي تدينان هجوم "إسرائيل" على إيران؟


دانت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي -اليوم السبت- الهجوم الإسرائيلي على إيران، واعتبرتاه انتهاكا صارخا لسيادة إيران وتصعيدا يستهدف أمن المنطقة.

وقالت حماس إن الهجوم الإسرائيلي على مواقع عسكرية في إيران يستند إلى غطاء عسكري وسياسي من الإدارة الأميركية وبعض العواصم الغربية.

وأكدت حماس تضامنها مع إيران في مواجهة ما وصفتها بالغطرسة الإسرائيلية، كما أشادت بمساندة طهران للقضية الفلسطينية.

من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن الهجوم الإسرائيلي على إيران تهديد خطير لأمن الدول العربية والإسلامية، ويأتي مستغلا الصمت الدولي والتواطؤ الغربي على العدوان الإسرائيلي في غزة ولبنان.

وشددت على أن الهجوم يحاول كسر المقاومة في المنطقة، لافتة إلى أنه سيفشل في ذلك.

من جهتها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دعمها حق إيران بالدفاع عن النفس في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

ولفتت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعى إلى تضخيم نتائج العدوان على إيران لإرضاء جمهوره، مشددة على أن المقاومة لن تهزم.

وفجر اليوم السبت، أعلن "الجيش الإسرائيلي" انتهاء الهجوم على إيران بعد نحو 4 ساعات من بدايته، في حين أكدت إيران أنها تصدت بنجاح لمحاولات إسرائيل مهاجمة بعض النقاط العسكرية في طهران والبلاد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لبنان تقدم شكوى لدى مجلس الأمن حول استمرار العدوان الصهيوني
غارات "إسرائيلية" تستهدف بلدات لبنانية
قصف مدفعي إسرائيلي على محيط مستشفى العودة شمالي غزة
حماس والجهاد الإسلامي تدينان هجوم "إسرائيل" على إيران؟
الصحة اللبنانية: 2653 شهيداً و12360 مصاباً منذ بدء العدوان
حزب الله يقصف قاعدتي شراغا واييليت الصهيونيتين بِصليات صاروخية كبيرة
إشتباكات عنيفة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
حزب الله يعلن إستهداف مواقع إسرائيلية بالصواريخ
وسائل إعلام عبرية: حدث أمني صعب في جنوب لبنان يخص جنود الجيش الإسرائيلي
بالفيديو ... المحلل السياسي فادي بودية يكشف مفاجآت مرعبة يحضرها الحزب ستقلب المعركة
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك