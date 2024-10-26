الصحة اللبنانية: 2653 شهيداً و12360 مصاباً منذ بدء العدوان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت (26 تشرين الأول 2024)، عن استشهاد 2653 شخصاً واصابة 12360 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن "حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد بلغت 2653 شهيداً و12360 مصاباً".

ويشهد لبنان تصعيداً عسكرياً متواصلاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي، حيث تتعرض مناطق مختلفة لقصف جوي ومدفعي مكثف، ما أدى إلى تدمير واسع في البنية التحتية والمنازل، ونزوح الآلاف من المدنيين.

وتواجه المستشفيات والمرافق الصحية تحديات كبيرة في تقديم الرعاية الطبية للمصابين بسبب ارتفاع أعداد الجرحى ونقص الإمدادات.

ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر متزايد على الحدود الجنوبية، وسط تحذيرات دولية من اتساع دائرة العنف وتدهور الوضع الإنساني.