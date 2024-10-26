حزب الله يقصف قاعدتي شراغا واييليت الصهيونيتين بِصليات صاروخية كبيرة

أعلن حزب الله، اليوم السبت (26 تشرين الأول 2024)، عن قصف قاعدتي شراغا وإييليت الصهيونيتين بصليات صاروخية كبيرة.

وقال الحزب في بيان إنه "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء (لبيك ‏يا نصر الله)، تم استهداف قاعدتي شراغا واييليت الصهيونيتين بِصليات صاروخية كبيرة ونوعية".

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الاشتباكات الحدودية بين حزب الله والقوات الإسرائيلية منذ بدء العدوان على لبنان، حيث تشهد المناطق الجنوبية قصفاً متبادلاً بشكل يومي، ويحذر مراقبون من احتمال اتساع رقعة المواجهات في ظل غياب أي جهود تهدئة فعالة حتى الآن.