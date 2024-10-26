إشتباكات عنيفة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

أفادت مراسلة القناة الروسية في لبنان باندلاع اشتباكات عنيفة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي اليوم السبت، في رأس الناقورة بالقطاع الغربي وكفركلا في القطاع الشرقي، جنوبي لبنان، حيث ذكرت بنشوب اشتباكات عنيفة بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

وأشارت، إلى دوي انفجارات ضخمة في بلدتي كفركلا والعديسة الحدوديتين، وأن أعمدة الدخان تصاعدت من المكان.

بالمقابل، أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم، بوقوع حدث أمني خطير في جنوب لبنان يخص جنود الجيش الإسرائيلي.

ومن الجدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن يوم أمس الجمعة، مقتل خمسة جنود في المعارك الدائرة مع "حزب الله" في جنوب لبنان. وحسب مراسلة القناة الروسية، فقد ارتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى خلال 24 ساعة إلى 10.