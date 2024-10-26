حزب الله يعلن إستهداف مواقع إسرائيلية بالصواريخ

صرّح حزب الله ، اليوم السبت، عن استهداف مواقع وتجمعات عسكرية إسرائيلية بالصواريخ، إذ ذكر الحزب في بيانات منفصلة، إنه "استهدف مستعمرة كريات شمونة و‏الكريوت شمال مدينة حيفا، و‏تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في محيط بلدة عيتا الشعب برشقات صاروخية."، كذلك "نفذ هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب، مؤكدا على أنها أصابت أهدافها بدقّة".

وأضاف، إنه "قصف ‏قاعدة ميشار، وهي مقر ‏الاستخبارات الرئيسية للمنطقة الشمالية في صفد، بِصلية صاروخية.". كما أعلن عن استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في منطقة المشيرفة برأس الناقورة، واستهداف تجمع لٍجنود إسرائيلين في شلومي بِصلية صاروخية.

كذلك شن "حزب الله" اللبناني أمس الجمعة أكبر موجة هجمات ضد إسرائيل، مسجلا رقما قياسيا جديدا في الضربات.