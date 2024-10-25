إشتباكات عنيفة تدور بين حزب الله وجيش الإحتلال في عيترون

صرّحت مراسلة القناة الروسية مساء اليوم الجمعة، بأن مقاتلي حزب الله اللبناني يخوضون اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في منطقة عيترون جنوب لبنان.

وفي ذات السياق ، أعلن حزب الله قصف تجمع للقوات الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية، ومهاجمة تجمع آخر للجنود في محيط مستوطنة يعرا بسرب من المسيرات الانقضاضية مؤكدا تحقيق إصابات.

بالمقابل، يواصل جيش الإحتلال عملياته الواسعة على لبنان لليوم الـ31، تزامنا مع قصف متواصل على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث استهدفت الغارات ما لا يقل عن 20 غارة ضاحية الجنوبية لبيروت خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث استهدفت محيط برج البراجنة، ومنطقة الليلكي، وحارة حريك.