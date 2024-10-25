سوريا - لبنان - فلسطين

وزير الإعلام اللبناني: العدو الإسرائيلي انتظر استراحة الصحفيين ليغدر بهم أثناء نومهم!


تناقلت وسائل إعلام لبنانية صور الضحايا الإعلاميين الذين إستشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت فندق إقامتهم في حاصبيا جنوب لبنان، حيث ظهر في الصور التعريف بأسماء ووظيفة الصحفيين الذين قضوا في مقر إقامتهم في فندق بمدينة حاصبيا اللبنانية.

وذكر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد المكاري تعليقا على الحادثة: "انتظر العدو الإسرائيلي استراحة الصحافيين الليلية لكي يغدر بهم خلال نومهم، وهم لم يتوقفوا خلال الأشهر الماضية عن تغطية الخبر في الميدان ونقله كشفا عن جرائمه الموصوفة".

وأضاف مكاري: "هذا اغتيال بعد رصد وتعقب عن سابق تصور وتصميم إذ كان في المكان 18 صحافيا يمثلون 7 مؤسسات إعلامية.. هذه جريمة حرب".

وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام لبنانية بإستشهاد ثلاثة صحفيين بغارة إسرائيلية استهدفت أحد فنادق حاصبيا في جنوب لبنان.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
 إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي
وزير الإعلام اللبناني: العدو الإسرائيلي انتظر استراحة الصحفيين ليغدر بهم أثناء نومهم!
جيش الإحتلال يقتحم مستشفى كمال عدوان في غزة
"اشتباكات عنيفة واحتراق دبابات وإطلاق صواريخ نوعية".. "حزب الله" ينفذ 27 عملية ضد إسرائيل
عاجل | مصادر لبنانية: طائرات الاحتلال قصفت بشكل مباشر مقر إقامة صحفيين في بلدة حاصبيا جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد عدد من الصحافيين والمصورين 
مجلس حسيني ـــ المعاد وما يتعلق بالروح يوم القيامة
ابطال حزب الله يسطرون ملحمة بطولية خلال اشتباك مع كوماندوز العدو الصهيوني واوقعوا فيهم مقتلة عظيمة
‌‏إنهيار مبنى إثر غارة إسرائيلية على منطقة ‌‏الشويفات بالضاحية الجنوبية لبيروت
إعلام جيش الإحتلال: مقتل 5 عسكريين بينهم ضابطان خلال المعارك في جنوب لبنان
الانفجار الذي وقع في ريف دمشق سببه عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل سيارة
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك