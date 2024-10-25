وزير الإعلام اللبناني: العدو الإسرائيلي انتظر استراحة الصحفيين ليغدر بهم أثناء نومهم!

تناقلت وسائل إعلام لبنانية صور الضحايا الإعلاميين الذين إستشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت فندق إقامتهم في حاصبيا جنوب لبنان، حيث ظهر في الصور التعريف بأسماء ووظيفة الصحفيين الذين قضوا في مقر إقامتهم في فندق بمدينة حاصبيا اللبنانية.

وذكر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد المكاري تعليقا على الحادثة: "انتظر العدو الإسرائيلي استراحة الصحافيين الليلية لكي يغدر بهم خلال نومهم، وهم لم يتوقفوا خلال الأشهر الماضية عن تغطية الخبر في الميدان ونقله كشفا عن جرائمه الموصوفة".

وأضاف مكاري: "هذا اغتيال بعد رصد وتعقب عن سابق تصور وتصميم إذ كان في المكان 18 صحافيا يمثلون 7 مؤسسات إعلامية.. هذه جريمة حرب".

وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام لبنانية بإستشهاد ثلاثة صحفيين بغارة إسرائيلية استهدفت أحد فنادق حاصبيا في جنوب لبنان.